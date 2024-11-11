İstanbul'da 30 milyonluk kaçak ürün ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lirayı bulan bin 166 parça dekoratif ürün ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen ürünler ise emniyette sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda dünyaca ünlü markalara ait dekoratif ürünlerin ülkeye kaçak yollarla getirildiği ve satışının yapılmak istendiği belirlendi. Beşiktaş Bebek Mahallesi'nde söz konusu ürünlerin saklandığı adres tespit edildi. Ekipler, 6 Kasım Çarşamba günü söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 şüpheli yakalanırken, yaklaşık değeri 30 milyon lira olan vazo, heykel, şamdan, çatal bıçak gibi bin 166 parça dekoratif ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan ile 2 şüpheli "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan gönderildiği adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan operasyonlarda ele geçirilen dekoratif malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.