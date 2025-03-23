İstanbul'da 323 kişi Ankara'da 60 kişi gözaltına alındı!

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
İstanbul'da 323 kişi Ankara'da 60 kişi gözaltına alındı!

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İBB soruşturması eylemlerinde 323 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı. Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek" açıklamasını yaptı.

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Diğer yandan Ankara'da ise 60 kişi düzenlenen Ekrem İmamoğlu'na destek protesto gösterilerinde gözaltına alındı.

Diğer illerde de çok sayıda kişi protestolar sırasında gözaltına alındı.

ANKARA'DA 60 GÖZALTI

Ankara'da Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren protestoculara polis müdahale etti. En az 60 gösterici gözaltına alınırken, 1 polis ve 1 bekçi de yaralandı.

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Ankara'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki için Güvenpark'ta toplanan protestocular, yolu kapatarak Kızılay’dan Meclis yönüne doğru yürümek istedi. ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’, ‘Her yer direniş’, ‘Susma sustukça sıra sana gelecek’ sloganlarının atıldığı protestoda, Meşrutiyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde protestocular ile polis karşı karşıya geldi. Protestoculara TOMA'lardan su ve biber gazı ile müdahale eden polis, en az 60 kişiyi gözaltına aldı. Olaylarda 1 polis ve 1 bekçi de yaralandı

KONYA'DA 16 GÖZALTI

Konya'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile ilgili CHP İl Başkanlığı tarafından destek yürüyüşü düzenlendi. Kalabalığın dağılmasının ardından tekrar izinsiz yürüyüş yapmak isteyen bir gruba ekipler müdahale ederken 16 kişi gözaltına alındı, 1 polis memuru hafif yaralandı.

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