İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 39 hükümlü yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde bazı hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda dün kent genelinde 65 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 39 hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler arasında hırsızlık suçundan 32 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Recep A, 22 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Ramazan K, 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan
Mehmet K, cinsel istismar suçundan 19 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Polat Y. ile kasten öldürme suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan Ayhan C. de yer aldı.
Hükümlüler, işlemleri yapılmak üzere yakalandıkları bölgenin polis merkezlerine teslim edildi. (AA)