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İstanbul'da 4 katlı binada yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

İstanbul Avcılar’da 4 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2’si çocuk 3 kişi hastaneye götürüldü.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 17:36
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İstanbul'da 4 katlı binada yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

İstanbul'da 4 katlı binada yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
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Yangın, saat 12.30 sıralarında Cihangir Mahallesi Salim Bey Sokak’taki 4 katlı binanın birinci katında bilinmeyen nedenle çıktı.

Birinci kattaki dairenin içi ve binanın koridoru dumanla doldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangında, dumandan etkilenen yabancı uyruklu bir baba ve iki çocuğunu ambulansla hastaneye götürüldü.
Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, binada hasar oluştu.

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