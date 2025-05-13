İstanbul'da 4 yaşındaki çocuk, araç çarpması sonucu öldü

Kaynak: İHA
İstanbul'da 4 yaşındaki çocuk, araç çarpması sonucu öldü

İstanbul'da sokakta yere düşen çocuğa araç çarptı. Çocuk kaldırıldığı hastanede ölürken, sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Sultanbeyli’de sokakta oyun oynarken yere düşen 4 yaşındaki çocuğa hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.

Kaza, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Abdurrahmangazi Mahallesi Melik Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Elif Yörük, koşarken dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada sokaktan geçen hafif ticari araç çocuğu ezdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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