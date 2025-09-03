İstanbul'da 5 Eylül yasağı! Valilik duyurdu

Kaynak: ANKA
İstanbul Valiliği; 5 Eylül'de Açık Hava ve çevresinde tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi vb. etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, cuma akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılması planlanan Enrico Macias konseri öncesi sosyal medya platformlarında, etkinliğin protesto edilmesine yönelik yoğun çağrılar yapıldığının belirlendiğini, bu nedenle Açık Hava ve çevresinde tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi vb. etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.

VALİLİĞİN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

"05.09.2025 günü Şişli İlçesi Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleşmesi planlanan Enrico Macias konser etkinliği öncesi çeşitli sosyal medya platformlarında, etkinliğin protesto edilmesine yönelik yoğun çağrılar yapıldığı tespit edilmiştir.

Terör devleti İsrail’in Gazze’de alçakça devam ettirdiği soykırımı ve soykırım destekçilerini protesto etmek için yapılacak gösterilerin, protesto edecek olan gençlerimizi yasal zeminde haksız duruma düşüreceği ve mağduriyetlere neden olacağı değerlendirilmektedir.

Bu nedenle; Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda ve çevresinde yapılması planlanan tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi vb. etkinlikler 05.09.2025 günü 00.01 - 23.59 saatleri arasında yasaklanmıştır"

