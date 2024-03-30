İstanbul'da 5 ilçenin anket sonucu açıklandı: AKP’nin kalesinde büyük sürpriz

ORC Araştırma şirketi, İstanbul'un Eyüpsultan, Beşiktaş, Ümraniye, Üsküdar ve Pendik ilçelerinde yerel seçime ilişkin anket sonuçlarını açıkladı.

Pendik anketinin ise 26-27 Mart tarihlerinde, diğer ilçelerinin anketlerinin ise 27-28 Mart'ta yapıldığı belirtildi.

Beşiktaş anketine göre, CHP’nin yeniden aday gösterdiği mevcut Belediye Başkanı Rıza Akpolat yüzde 60,1, Cumhur İttifakı’nın adayı MHP’li Serkan Toper yüzde 15,1, İYİ Parti adayı Nurettin Sağırkaya yüzde 13,8 oy oranına sahip.

Eyüpsultan anketine katılanların yüzde 43,1'i AKP’li mevcut Belediye Başkanı Deniz Köken'i, yüzde 25,5'i CHP adayı Mithat Bülent Özmen'i, yüzde 17,9'u İYİ Parti adayı Emel Bilenoğlu'nu ve yüzde 6,5'i Yeniden Refah Partisi adayı Lokman Çelik'i tercih etti.

ORC Araştırma'nın Pendik ilçesi anketinin sonuçları ise şu şekilde:

AKP - Ahmet Cin: Yüzde 45,8

CHP - Tarık Balyalı: Yüzde 25,3

İYİ Parti - Süleyman Turan: Yüzde 15,7

Yeniden Refah Partisi - Fahrettin Karakurt: Yüzde 6,8

Ümraniye’de AKP’li mevcut Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın oy oranı yüzde 47,2, CHP adayı Aykut Erdoğdu'nun oy oranı yüzde 30,1 olarak ölçüldü.

Ankete göre, AKP’nin kalesi olarak görülen Üsküdar’da bu kez CHP kazanıyor.

Ankete katılanların yüzde 41,8'i CHP adayı Sinem Dedetaş'ı, yüzde 35,2'si iki dönemdir seçilen AKP’li Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e oy vereceğini söyledi.

İYİ Parti adayı Ertuç Ergüven yüzde 11,5'le üçüncü, Yeniden Refah Partisi adayı Turgut Sadıkoğlu yüzde 9,3'le dördüncü sırada yer aldı.