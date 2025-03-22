İstanbul'da 5 katlı binada korkutan yangın

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binada yangın çıktı. Evsizlerin veya madde bağımlılarının çıkardığı sanılan yangın çevrede korku dolu anlar yaşattı.

Merkez Mahallesi Kasapoğlu Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın bodrum katında bugün saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Evsizlerin veya madde bağımlılarının çıkardığı sanılan yangın kısa sürede büyüdü.

İçeride bulunan eski koltuk takımı ve benzeri eşyalar alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Pencereleri sökülmüş binanın birinci katındaki bir evin yan balkon kapısının üzerinin battaniye ile kapalı olduğunu fark eden görevliler içeride birilerinin olabileceğinden şüphelenerek kontrol etti. 4 katlı binada inceleme yapan ekipler içeride kimsenin olmadığını belirledi.

İstanbul'da 5 katlı binada korkutan yangın

İstanbul'da 5 katlı binada korkutan yangın

İstanbul'da 5 katlı binada korkutan yangın

İstanbul'da 5 katlı binada korkutan yangın

İstanbul'da 5 katlı binada korkutan yangın

İstanbul'da 5 katlı binada korkutan yangın

İstanbul'da 5 katlı binada korkutan yangın

Son Haberler
Kastamonu'da kar esareti... 8 köy yolu ulaşıma kapandı
Kastamonu'da kar esareti... 8 köy yolu ulaşıma kapandı
Ordu’da yangın paniği! Küle dönen evden son anda kurtuldular
Ordu’da yangın paniği! Küle dönen evden son anda kurtuldular
Kurtlara tek başına meydan okudu
Kurtlara tek başına meydan okudu
Trump açıkladı! Uzayda mahsur kalan astronotlarla ilgili önemli gelişme
Trump açıkladı! Uzayda mahsur kalan astronotlarla ilgili önemli gelişme
IOC tarihinin ilk kadın başkanı seçildi!
IOC tarihinin ilk kadın başkanı seçildi!