İstanbul'da 5 katlı bir bina alev alev yandı

Ataşehir'de, 5 katlı bir binanın dairesinde yangın çıktı. Dairede yaşayan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarırken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ataşehir'in Esatpaşa Mahallesi Boran Sokak'taki 5 katlı apartmanın en üst katında çıktı. Çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangında alevler kısa sürede dairenin tamamını sardı. Dairede yaşayan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarırken komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN YARIM SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın sebebiyle binada yaşayanlar ekipler tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Dairede yaşayan bir vatandaş, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken daire kullanılamaz hale geldi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken Bir mahalleli, "Yorgandan alev almış bizim de bildiğimiz bu. Arkadaşımız o sırada evde yalnızmış. Tedbir amaçlı ambulansa alındı" ifadelerini kullandı.