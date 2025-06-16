İstanbul'da 5 kız çocuğu aynı anda intihara kalkıştı. Aile Bakanlığı’nın koruması altındaydılar. o soru sorulmadı

Düzenleme: Kaynak: BirGün Gazetesi
İstanbul'da 5 kız çocuğu aynı anda intihara kalkıştı. Aile Bakanlığı’nın koruması altındaydılar. o soru sorulmadı

İstanbul’da Aile Bakanlığı koruması altındaki beş lise öğrencisi kız çocuğu, çamaşır suyu içerek intihara kalkıştı. Çocuklar, hastaneden kaçma planı yaptıklarını söyledi, ancak nedenleri sorgulanmadı.

İstanbul Ümraniye’de Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı’na bağlı Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan lise çağındaki beş kız çocuğu, 20 Nisan 2023 tarihinde çamaşır suyu içerek intihar girişiminde bulundu. Akşam saatlerinde boğaz yanması ve kusma şikâyetiyle hastaneye kaldırılan çocukların, hastaneye gidip oradan kaçmayı planladıkları ortaya çıktı. Ancak, çocukların kaçma nedenleri sorgulanmadı.

"HASTANEDEN KAÇACAKTIK"

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifade veren 15 yaşındaki bir çocuk, “Temizlik için çamaşır suyu aldık, bardaklara doldurup içtik. Amacımız hastaneye gidip kaçmaktı” dedi. Başka bir çocuk ise, “Kurumda kendimi ifade edemiyorum, dinlenmiyorum” diyerek yaşadıkları iletişim sorunlarına dikkat çekti. Çocukların ifadelerinde, kurumda kameraların bulunmadığı odalarda bu planı yaptıkları belirtildi.

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SORULAR YANITSIZ KALDI

Emniyetteki ifadelerde, çocukların neden kaçmak istediği ya da kaçtıktan sonra nereye gideceği gibi kritik soruların sorulmadığı öğrenildi. İfade sırasında hazır bulunan bazı avukatlar, çocukların tüm beyanlarının tutanağa geçirilmediğini iddia etti. İntihar girişimiyle ilgili soruşturma devam ederken, dosyanın seyri belirsizliğini koruyor.

Olay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koruma altındaki çocukların ruhsal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılama kapasitesini sorgulattı. Uzmanlar, çocukların intihar girişimine yönelten koşulların detaylıca incelenmesi gerektiğini vurguluyor. Psikologlar, bu tür olaylarda altta yatan travmaların ve iletişim eksikliklerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

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