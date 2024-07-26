İstanbul’da 500 milyonluk kaçakçılık operasyonu. Ünlü markaların çantaları, saatleri ve ayakkabıları ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul’da 500 milyonluk kaçakçılık operasyonu. Ünlü markaların çantaları, saatleri ve ayakkabıları ele geçirildi

İstanbul’da kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 500 milyon liralık ürün ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerde ünlü markaların etiketleri bulunurken ürünlerin sahte olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İstanbul’da 12 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 500 milyon lirayı bulan kaçak ürünler ele geçirildi. Kaçak ürünlerin ünlü markaların çanta, kol saati, ayakkabı, kemer ve gözlük gibi ürünleri olduğu öğrenildi. Ürünlerin sahte olup olmadığı yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkacak.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda ünlü markaların kol saati, cüzdan, kemer, ayakkabı, ve gözlükten oluşan 10 bin 103 parça ürün ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin Türkiye’ye kaçak yollarla sokulduğu öğrenildi. Operasyonda yakalanan 5 şüpheli savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

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