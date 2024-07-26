İstanbul’da 500 milyonluk kaçakçılık operasyonu. Ünlü markaların çantaları, saatleri ve ayakkabıları ele geçirildi

İstanbul’da 12 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 500 milyon lirayı bulan kaçak ürünler ele geçirildi. Kaçak ürünlerin ünlü markaların çanta, kol saati, ayakkabı, kemer ve gözlük gibi ürünleri olduğu öğrenildi. Ürünlerin sahte olup olmadığı yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkacak.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda ünlü markaların kol saati, cüzdan, kemer, ayakkabı, ve gözlükten oluşan 10 bin 103 parça ürün ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin Türkiye’ye kaçak yollarla sokulduğu öğrenildi. Operasyonda yakalanan 5 şüpheli savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.