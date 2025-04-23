İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem!

İstanbul’da Marmara Denizi açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Silivri merkezli sarsıntı, çevre illerde hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi artçı sarsıntılar için alarma geçti.

6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE ŞİDDETLİ DEPREM

İstanbul, Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. AFAD, depremin Silivri açıklarında, 6.92 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Saat 12.13’te yaşanan sarsıntı, İstanbul’un yanı sıra Tekirdağ, Çanakkale ve Bursa gibi çevre illerde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken, AFAD 6.2 olarak duyurdu.

BÜYÜKÇEKMECE'DE ARTÇI DEPREM 5.5

AFAD verisine göre; Büyükçekmece gölünün olduğu kısımda 5.5 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi. Deprem saat 13.02'de gerçekleşti.

Deprem öncesinde, aynı bölgede 3.9 büyüklüğünde bir öncü sarsıntı kaydedildi. AFAD, bu depremin 6.99 kilometre derinlikte olduğunu belirtti. Kandilli ise bu sarsıntıyı 4.0 olarak ölçtü. Her iki kurum, artçı sarsıntıların devam edebileceği uyarısında bulundu. İstanbul’da vatandaşlar panikle sokaklara dökülürken, bazı bölgelerde kısa süreli elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.

AFAD, arama kurtarma ekiplerini bölgeye sevk ederken, şu ana kadar can kaybı veya ciddi hasar bildirilmedi. Yetkililer, vatandaşları paniğe kapılmamaya ve güvenilir kaynaklardan bilgi almaya çağırdı. İstanbul’un deprem riski taşıyan bir bölgede yer aldığı hatırlatılırken, uzmanlar binaların depreme dayanıklılığı konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji ve Kandilli Rasathanesi, bölgedeki fay hatlarının hareketliliğini izlemeye devam ediyor. Vatandaşlar, olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaya davet edildi.

15 İLDE HİSSEDİLDİ

İstanbul'u vuran 6.2 büyüklüğündeki deprem; Eskişehir, İzmir, Çanakkale, Bursa, Yalova, Kocaeli, Tekirdağ, Balıkesir, Edirne, Sakarya, Bolu, Düzce, Ankara, Afyon ve Uşak'ta da hissedildi.

YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin ilk açıklama yaparak "İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

AFAD'TAN UYARI ÜSTÜNE UYARI GELDİ

AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI'NDAN DEPREM AÇIKLAMASI

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Şu anda gelen bilgilere göre herhangi bir yıkım söz konusu değil. Hızlı bir şekilde tarama yapıyoruz. Ekiplerimiz sahada. Hayatımda ilk kez bu kadar şiddetli bir depreme maruz kaldım" dedi.

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