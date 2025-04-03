İstanbul'da 6.5 büyüklüğünde deprem uyarısı! Şener Üşümezsoy 2 noktayı gösterdi

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaptığı son dakika açıklamasında 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem uyarısı yaptı. Üşenmezsoy bu depremin hangi noktalarda olabileceğini de söyledi.

Dikkatlerin Ege Denizi'nde Santorini Adası'nda meydana gelen depremlere kaydığı ve Kolumbo Yanardağı'nın harekete geçmesine çevrildiği bir dönemde Prof. Üşümezsoy'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"20 MİLYON YIL ÖNCE İLE GÜNÜMÜZ AYNI MODELLE AÇIKLANAMAZ"

Üşümezsoy İstanbul ve Marmara depremine ilişkin açıklamalar için uzmanların nerede hataya düştüklerini de belirterek "Arkadaşların hatası Kuzey Anadolu Fayı ile yani yana hareket eden bir fayla uçurum gibi çöken fayı aynı sistem içerisine koymak istiyorlar." dedi.

Üşümezsoy "İstanbul'da öyle depremler varmış. Ancak o 20 milyon yıl önceydi. 20 milyon yıl ile günümüzü aynı modelle açıklamaya çalışıyorlar." diye konuştu.

"KUMBURGAZ VE SİLİVRİ'YE DİKKAT"

'İstanbulluların gözü korkmasın yakın zamanda bir deprem yok diyebiliyor muyuz?' diye sorulan Üşümezsoy "Kumburgaz ve Silivri'de 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Orada da heyelanlı bölgeler çalışabilir. İstanbul'da en çok yerleşim olan yerlerden biri. O anlamda ona dikkat etmek gerekir. Ama genel planda büyük deprem söz konusu değil." dedi.