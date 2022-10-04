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İstanbul'da 6 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 6 Ekim’de İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluş gününü bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlayacağını açıkladı. Açıklamaya göre; o gün toplu taşıma da ücretsiz olacak. Gülhane Parkı’ndaki etkinliklere tüm İstanbullular davet edildi.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 16:22
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İstanbul'da 6 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak

İstanbul'da 6 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak
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İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş günü etkinlikleri 6 Ekim saat 12.00'de Gülhane Parkı'nda çocuk atölyeleriyle başlayacak. Sihirbaz gösterilerinden çocuk masallarına, konserlerden zeybek gösterilerine kadar her yaştan yurttaşların katılacağı etkinlikler yapılacak. Gülhane Parkı'ndaki yürüyüş yolunda; Zafer Yolu sergisi ile dönemi yansıtan canlı heykeller ve alan süslemeleri olacak. İstanbul Kitapçısı'nın özel indirimlerinin olduğu bir alan da yer alacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu saat 19.30’da Gülhane Parkı’na gelen vatandaşlara hitap edecek. Kutlamalar Pinhani konseri ile devam edecek.

6 EKİM İSTANBUL' UN KURTULUŞU PROGRAM AKIŞI GÜLHANE SAHNE ETKİNLİKLERİ

12.00: Alan Etkinlikleri başlangıcı & Çocuk atölyeleri

14.00: Sihirbaz gösterisi

14.15: Niloya

15.00: Mehmet Erbil 'Evvel Zaman İçinde'

15.45: Cambaz gösterisi

16.15: Sihirbaz gösterisi

16.30: Mehmet Erbil 'Meddah Gösterisi'

17.15: Niloya

18.00: Dede Korkut’ tan masallar

18.20: Müzikli masal anlatımı “Oyunbaz Masallar”

18.45: İstanbul'dan ve Rumeli'den türküler

19.15: Zeybek performansı (Serdar Megalüfer)

19.30: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Konuşması

20.10: Pinhani konseri

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