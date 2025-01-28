İstanbul'da 6 katlı binanın çatı katında korkutan yangın

Kartal Cevizli Mahallesi Saraylar Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdivenli araçla yangına dışarıdan müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Olay esnasında polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak, yolu tek şeride düşürdü. Yolda oluşan trafik, yolun açılmasının ardından normale döndü. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

