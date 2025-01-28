İstanbul'da 6 katlı binanın çatı katında korkutan yangın

Kaynak: İHA
İstanbul'da 6 katlı binanın çatı katında korkutan yangın

İstanbul Kartal'da 6 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Kartal Cevizli Mahallesi Saraylar Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdivenli araçla yangına dışarıdan müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

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Olay esnasında polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak, yolu tek şeride düşürdü. Yolda oluşan trafik, yolun açılmasının ardından normale döndü. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

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