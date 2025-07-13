İstanbul’da 6 yıl sonra Aurora şöleni: Filistin’e özgürlük çağrısı!

Kaynak: AA
İstanbul’da 6 yıl sonra Aurora şöleni: Filistin’e özgürlük çağrısı!

Norveçli alternatif pop ve elektronik müzik sanatçısı, şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve yapımcı Aurora, KüçükÇiftlik Park’ta sahneye çıktı

Epifoni Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Aurora 6 yıl aradan sonra İstanbul'daki hayranlarıyla buluştu.

Aurora, konsere "Goddess of Dusk" ile başlayarak ardından sırasıyla "Runaway", "The Seed" gibi parçalarını seslendirdi.

stanbulda-6-yil-sonra-aurora-soleni-filistine-ozgurluk-cagrisi-yenicag-3.jpg

Duygu yüklü şarkılar seslendiren ve şarkı aralarında izleyicilerle sık sık sohbet eden şarkıcı, hayranlarının verdiği hediyeler karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aurora, sahneden Türkiye sevgisini dile getirerek, "Bu kadar uzun süre ayrı kaldığımız için üzgünüm. Çok fazla insanın muhteşem ülkenize dönmemi beklediğini biliyorum. Ve sonunda bu an geldi. Bizi muhteşem bir gece bekliyor. Türkçe çok güzel bir dil ve çok seviyorum. Birçok Türkçe şarkı biliyorum. Bazıları sizin için eski olabilir ama benim için çok yeniler." görüşünü paylaştı.

stanbulda-6-yil-sonra-aurora-soleni-filistine-ozgurluk-cagrisi-yenicag-2.jpg

"Filistin'e özgürlük" diyerek müzikseverlerin alkışlarla destek verdiği bir çağrıda bulunan Aurora "Running with the Wolves" adlı şarkısıyla geceyi sonlandırdı.

stanbulda-6-yil-sonra-aurora-soleni-filistine-ozgurluk-cagrisi-yenicag-1.jpg

Ebru Yaşar yaza damga vuruyor: Dünyada yapılanları yapıyorumEbru Yaşar yaza damga vuruyor: Dünyada yapılanları yapıyorum

Herkes bu konseri konuşuyor... Hadise Harbiye'de sınırları aştı! Yataklı, duşlu sahnesi sosyal medyayı yıktı geçtiHerkes bu konseri konuşuyor... Hadise Harbiye'de sınırları aştı! Yataklı, duşlu sahnesi sosyal medyayı yıktı geçti

Son Haberler
Sıcakların kurtarıcısı: Hem serinletiyor hem sağlıklı
Sıcakların kurtarıcısı: Hem serinletiyor hem sağlıklı
O eski hâlinden eser yok şimdi: Jessica Simpson'un mucize dönüşümü
O eski hâlinden eser yok şimdi: Jessica Simpson'un mucize dönüşümü
Konteynerde kar maskeli dehşet! Anne öldü oğlu ölü numarası yaptı: Katil tanıdık çıktı
Konteynerde kar maskeli dehşet! Anne öldü oğlu ölü numarası yaptı: Katil tanıdık çıktı
Emekli nüfusu artarken pastadaki payı düşüyor!
Emekli nüfusu artarken pastadaki payı düşüyor!
Kürt devletinin başına Öcalan iddiası!
Kürt devletinin başına Öcalan iddiası!