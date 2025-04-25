İstanbul’da 6,2’den sonra yeni deprem! Artçılar sürüyor (25 Nisan 2025)

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da 6,2’den sonra yeni deprem! Artçılar sürüyor (25 Nisan 2025)

İstanbul'da çarşamba günü meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Bu sabah İstanbul 3.7 büyüklüğünde bir artçı depremle daha sallandı.

İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından yüzlerce artçı sarsıntı yaşanmaya devam ediyor.

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Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü ilçesinin Gürpınar açıklalarında saat 09.39 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu.

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Depremin 19.2 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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