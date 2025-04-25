İstanbul’da 6,2’den sonra yeni deprem! Artçılar sürüyor (25 Nisan 2025)

İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından yüzlerce artçı sarsıntı yaşanmaya devam ediyor.

Kütahya güne depremle uyandı! İstanbul'dan sonra...

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü ilçesinin Gürpınar açıklalarında saat 09.39 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu.

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Depremin 19.2 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.