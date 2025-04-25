İstanbul’da 6,2’den sonra yeni deprem! Artçılar sürüyor (25 Nisan 2025)

İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından yüzlerce artçı sarsıntı yaşanmaya devam ediyor.
Kütahya güne depremle uyandı! İstanbul'dan sonra...
Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü ilçesinin Gürpınar açıklalarında saat 09.39 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Ahmet Ercan canlı yayında açıkladı 'Marmara'da 2 tane deprem bekliyorum'
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 25, 2025
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) https://t.co/yCgV7lHBvK
25.04.2025, 08:39:59 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 19.2 km#Kandilli
Depremin 19.2 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.