İstanbul'da 7.5 büyüklüğünde deprem olursa ne olur? Açıklandı açıklandı. Herkes bilsin bunu...

"Türkiye’de Depremin 25 Yılı" başlıklı raporda, Türkiye genelinde 6.8 milyon riskli konuttan 1.5 milyonunun, İstanbul’daki 1.3 milyon riskli konuttan ise 230 bininin acil dönüşüme ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

"200 BİN BİNANIN ZARAR GÖREBİLİR"

Rapora göre, İstanbul'da 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmesi durumunda, binaların yüzde 20'sinin ağır hasar alması bekleniyor. Güncel verilere göre, bu büyüklükte bir depremde yaklaşık 200 bin binanın zarar görebileceği öngörülüyor.

"İSTANBUL’DAKİ 1.3 MİLYON RİSKLİ KONUTTAN İSE 230 BİNİ ACİLEN DÖNÜŞTÜRÜLMELİ"

İBB, 2021’den bu yana İstanbul’da 142 alanı (3617 hektar) afet öncelikli müdahale alanı olarak belirledi. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın belirlediği 69 riskli alan (1145 hektar) ve 127 rezerv alanla (38450 hektar) kıyaslandığında, yalnızca 2 riskli alan ve 7 rezerv alanın İBB tarafından tespit edilen alanlarla kesiştiği belirtildi. Bakanlığın 2022 yılı verilerine göre ise, Türkiye genelindeki 6.8 milyon riskli konuttan 1.5 milyonu, İstanbul’daki 1.3 milyon riskli konuttan ise 230 bini acilen dönüştürülmeli.