İstanbul'a 7 yeni deniz yolu hattı geliyor

İBB UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.
Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, deniz yolu taşımacılık hat teklifleri gündeme geldi.
YEDİ YENİ DENİZ HATTI
Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Avcılar-Bostancı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Çengelköy-Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp ve Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş hattından oluşan 7 yeni hat teklif edildi.
Toplantıda yapılan oylamada teklif kabul edildi.
İSTANBUL HAVALİMANI İÇİN FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ
İETT'nin işlettiği İstanbul Havalimanı lüks transit otobüs tarifesi teklifi de toplantıda görüşüldü. Teklifte kentin farklı yerlerinden havalimanına ulaşım sağlayan otobüs ücretlerinin 15,33 liradan, 48 ila 62 lira arasında değişen rakamlara çıkarılması sunuldu.
Yapılan oylamada gündem maddesi kabul edilmeyerek, tekrar görüşülmesi için alt komisyona havale edildi.
SABİHA GÖKÇEN İÇİN YAPILAN TEKLİF DE REDEDİLDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım ve Koordinasyon eylül ayı toplantısında İstanbul Ulaşım A.Ş Sabiha Gökçen Havalimanı hatlarının ücret tarifeleri, deniz yolu ulaşımı teklifi, İETT’nin İstanbul Havalimanı lüks transit otobüs tarifesi ve turistik İstanbulkart abonman limitlerinin belirlenmesi görüşüldü. Toplantıda, İstanbul ulaşım A.Ş Sabiha Gökçen Havalimanı hatlarının ücret tarifeleri teklifi oy çokluğuyla reddedildi.
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