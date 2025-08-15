İstanbul’da 71 bin bağımsız bölüm “Yarısı Bizden” ile dönüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan “Yarısı Bizden” kampanyası, İstanbul’daki riskli yapıların dönüşümünü hızlandırıyor. AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, İstanbul’da 8 milyon 70 bin 177 bağımsız bölüm bulunuyor. Bu bağımsız bölümlerin 1,5 milyonu riskli olarak tespit edilmiş durumda ve yaklaşık 600 bini acilen dönüşüm gerektiriyor.

Kampanya, vatandaşlara mali destek sunmanın yanı sıra, riskli yapıların güvenli hâle gelmesini sağlayan hızlı bir dönüşüm modeli de sunuyor. Bugüne kadar yaklaşık 71 bin bağımsız bölüm, “Yarısı Bizden” kapsamında dönüşüm desteği aldı.

ALAN BAZLI DÖNÜŞÜM VE FİNANSAL DESTEK

Bakanlık, birden fazla binanın ada bazında dönüştürülmesi durumunda, site benzeri büyük çaplı projeler için “alan bazlı dönüşüm modeli” uyguluyor. Bu modelde inşaat süreçleri TOKİ veya Emlak Konut GYO tarafından üstleniliyor. Vatandaşlara 875 bin liralık hibe sağlanarak bina maliyetinden düşülüyor, kalan borç ise uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

Yüklenici firma ile dönüşüm modelinde ise vatandaşlara 1 milyon 875 bin liralık destek sağlanıyor. Bu tutarın 875 bin liralık kredi kısmı geri ödeniyor. İş yerleri için de toplam 1 milyon liralık destek sunuluyor ve 437 bin 500 liralık kredi geri ödeniyor.

KOLAY GERİ ÖDEME VE TAŞINMA DESTEĞİ

Kredi geri ödemesi, yapı ruhsatının alınmasından iki yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vade imkânı tanınıyor. Ödemenin ilk yılında faiz uygulanmıyor; sonraki yıllarda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılıyor. Gelir ve kredi puanı gibi kriterler ise değerlendirmeye alınmıyor.

Ayrıca, kampanya kapsamında hak sahiplerine bir defaya mahsus 125 bin liralık taşınma desteği hibe olarak veriliyor. Daire veya iş yerinde kiracı oturuyorsa ödeme kiracıya, yoksa ev sahibine yapılıyor.

İSTANBUL DEPREME KARŞI HAZIRLANIYOR

“Yarısı Bizden” kampanyası, İstanbul’da hem vatandaşın ekonomik yükünü hafifletiyor hem de riskli yapıların güvenli hâle gelmesini sağlıyor. Kampanya ile şehir, olası büyük bir deprem senaryosuna karşı kritik bir adım atmış oluyor. Uzmanlar, bu tür teşviklerin hem bireysel güvenliği hem de şehir planlamasını doğrudan etkilediğini belirtiyor.

İstanbul’da dönüşüm sürecinin hızlanmasıyla birlikte, vatandaşların güvenli konutlarda yaşaması ve iş yerlerini güvenli alanlara taşımaları hedefleniyor. Bu kampanya, kentsel dönüşümde hem devlet hem de vatandaş iş birliğinin başarılı bir örneği olarak öne çıkıyor.