23 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İstanbul'da 8 ilçede IŞİD operasyonu

İstanbul'da 8 ilçede 8 adrese yapılan operasyonda terör örgütü IŞİD'le bağlantılı olduğu tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. 

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 13:15
Takip Et

İstanbul'da 8 ilçede IŞİD operasyonu

İstanbul'da 8 ilçede IŞİD operasyonu
+
Aa
-

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, IŞİD ile bağlantılı 8 şüpheli tespit etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda, 21 Ekim Cuma günü İstanbul'da 8 ilçede 8 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.(AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
1
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
2
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
3
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
4
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
﻿Resimdeki tavşanı 100 kişiden bulan çıkmadı
5
﻿Resimdeki tavşanı 100 kişiden bulan çıkmadı
﻿Resimdeki tavşanı 100 kişiden bulan çıkmadı
﻿AKP’de milletvekilliği, MHP’de belediye başkanlığı yapmıştı! İYİ Parti’ye katıldı
6
﻿AKP’de milletvekilliği, MHP’de belediye başkanlığı yapmıştı! İYİ Parti’ye katıldı
﻿AKP’de milletvekilliği, MHP’de belediye başkanlığı yapmıştı! İYİ Parti’ye katıldı
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
7
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
﻿Önce seyir halindeki motosiklete çarptı sonra sürücüsünü bıçakladı
﻿Önce seyir halindeki motosiklete çarptı sonra sürücüsünü bıçakladı
﻿Önce seyir halindeki motosiklete çarptı sonra sürücüsünü bıçakladı
﻿İstanbul barajları alarm veriyor
﻿İstanbul barajları alarm veriyor
﻿İstanbul barajları alarm veriyor
﻿Beyoğlu'nda sopalarla darbedip silahla ateş açtılar
﻿Beyoğlu'nda sopalarla darbedip silahla ateş açtılar
﻿Beyoğlu'nda sopalarla darbedip silahla ateş açtılar
﻿Dİkkat çok önemli! Bulaşık makinesinde ne yıkanır, ne yıkanmaz?
﻿Dİkkat çok önemli! Bulaşık makinesinde ne yıkanır, ne yıkanmaz?
﻿Dİkkat çok önemli! Bulaşık makinesinde ne yıkanır, ne yıkanmaz?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.