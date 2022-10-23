İstanbul'da 8 ilçede IŞİD operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, IŞİD ile bağlantılı 8 şüpheli tespit etti.
Yapılan çalışmalar sonucunda, 21 Ekim Cuma günü İstanbul'da 8 ilçede 8 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.(AA)
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