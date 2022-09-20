İSKİ açıkladı: 8 ilçede su kesintisi olacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, (İSKİ) İstanbul'un birçok ilçesinde su kesintisi olacağını duyurarak kesintilerin hangi saatlerde son bulacağını paylaştı.

20 Eylül tarihli planlı su kesintisi listesi yayınlandı. Su kesintisi yaşayan ilçelerin tam listesi şu şekilde:

1- Arnavutköy

Yassıören Mahallesi, Ömerli Mahallesi, HastaneMahallesi, Deliklikaya Mahallesi, Hadımköy Mahallesi.

Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

2- Ataşehir

Küçükbakkalköy Mahallesi.

Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

3- Başakşehir

Bahçeşehir 2 Kısım Mahallesi, Bahçeşehir 1Kısım Mahallesi.

Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

4- Beyoğlu

Sururi Mehmet Efendi Mahallesi, Kocatepe Mahallesi, Şehit Muhtar Mahallesi, Çukur Mahallesi, Bostan Mahallesi, Bülbül Mahallesi, Kamer Hatun Mahallesi, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi.

Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sütlüce Mahallesi

Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

5- Esenyurt

Koza Mahallesi, Orhan Gazi Mahallesi, Aşık Veysel Mahallesi, Esenkent Mahallesi.

Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

6- Küçükçekmece

Yeni Mahalle,Cennet Mahallesi.

Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

7- Sancaktepe

Osmangazi Mahallesi.

Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

8- Tuzla

Fatih Mahallesi.

Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Şifa Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi.

Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.