İSKİ açıkladı: 8 ilçede su kesintisi olacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, (İSKİ) İstanbul'un birçok ilçesinde su kesintisi olacağını duyurarak kesintilerin hangi saatlerde son bulacağını paylaştı.
20 Eylül tarihli planlı su kesintisi listesi yayınlandı. Su kesintisi yaşayan ilçelerin tam listesi şu şekilde:
1- Arnavutköy
Yassıören Mahallesi, Ömerli Mahallesi, HastaneMahallesi, Deliklikaya Mahallesi, Hadımköy Mahallesi.
Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
2- Ataşehir
Küçükbakkalköy Mahallesi.
Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
3- Başakşehir
Bahçeşehir 2 Kısım Mahallesi, Bahçeşehir 1Kısım Mahallesi.
Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
4- Beyoğlu
Sururi Mehmet Efendi Mahallesi, Kocatepe Mahallesi, Şehit Muhtar Mahallesi, Çukur Mahallesi, Bostan Mahallesi, Bülbül Mahallesi, Kamer Hatun Mahallesi, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi.
Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sütlüce Mahallesi
Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
5- Esenyurt
Koza Mahallesi, Orhan Gazi Mahallesi, Aşık Veysel Mahallesi, Esenkent Mahallesi.
Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
6- Küçükçekmece
Yeni Mahalle,Cennet Mahallesi.
Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
7- Sancaktepe
Osmangazi Mahallesi.
Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
8- Tuzla
Fatih Mahallesi.
Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Şifa Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi.
Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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