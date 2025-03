İstanbul’da 8 katlı binanın yıkımı felakete dönüştü! Hasar gören binalar tahliye edildi

Olay bugün sabah saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı alınarak boşaltılan 8 katlı binanın bugün yıkımına başlandı. İş makineleri binayı yıkmak için çalıştığı sırada, bina bir anda çöktü. İşçiler çökme öncesinde binadan kaçarken, iş makineleri ve yan tarafta bulunan 2 bina çökmeden dolayı zarar gördü. Olay sonrasında mahalle sakinleri, yıkımı yapan işçilerin kontrolsüz çalıştığını iddia ederek, işçilerle tartıştı. Hasar alan binalardan biri mühürlendi.

HERHANGİ BİR ÖNLEM ALMADILAR

Zarar gören yan binada yaşayan İbrahim Taşin, "Bildiğim kadarıyla 7 katlı, 18 dairelik bir bina. Ben de yan binada oturuyorum. 4 ay önce kolonların patlama riskine karşı, kolonlar patlak olduğu için komşularımızı tahliye ettiler. Esenler Belediyesi böyle bir süreç başlattı. 3 hafta öncesine kadar da tam anlamıyla eşya taşıma işlemleri de sonlanmıştı. 3 haftadır mekruh bir şekilde işte ufak tefek çalışmalar yapılıyordu. Yıkım aşamaları balyozla işçiler gelip yıkım yapmaya çalışıyorlardı. O süreçte herhangi bir güvenlik önlem de yoktu zaten. Molozlar yukarıdan aşağı düşüyordu. Herhangi bir ekip de açıkçası yoktu. Bugün itibariyle yıkım kararı vardı. Bu sabah saatlerinde yapılan yıkım sonucunda maalesef bina çöktü. Bizim komşu binalarımız da zarar gördü.

Yan binada oturuyorum. Binamız da şu anda kaymış durumda. Buradan da biz yetkilileri bekliyoruz. Yetkililerin gelip buraya da müdahale etmesini istiyoruz. Süreç böyle işledi. Yıkım yapılırken bina çöktü. Yıkım sırasında ben burada yoktum. Bildiğimiz kadarıyla yıkım ekipleri alttan vurmuşlar. Normalde üstten vurmaları gerekirdi. Benim bildiğim yıkım öyle olur. Alttan vura vura gittikleri için muhtemelen kolonları da patlak olduğu için, o şekilde çöktü. Allah'tan can kaybı yok. Binada ortalama 70, 80 kişi yaşıyordu. Kolonları patlak olduğu için, kireçleri çatlak olduğu için binayı zaten mühürlemişlerdi. 3 hafta öncesinde zaten tam anlamıyla boşaldığı için bina burada herhangi bir önlem almadılar. Çalışan işçiler balyozla yukarıdan vurarak ufak tefek işlemleri yaparak zaten dışarıya da moloz parçaları düşürüyordu. Herhangi bir güvenlik önlemi yoktu" dedi.

KONTROLSÜZ OLDUĞUNU TAHMİN ETTİM VİDEOYA ALDIM

Zarar gören binada yaşayan Reyhan Taşin, "Ben de yan binada oturuyorum. Alttan kepçe vurdu, gördük zaten. Kontrolsüz olduğunu tahmin ettim, videoya aldım. Belliydi böyle olacağı. Bile bile yaptılar. Bunca insanı oruç günü sokakta bıraktılar. Dumandan hiçbir şey görünmedi, ortalık duman oldu. Hiçbir şey gözükmedi. Benim bina da zarar gördü, mühürlendi. Çok korktum, hala titriyorum, kendime gelemedim. Mağduruz, inşallah mağduriyetimizi giderirler" ifadelerini kullandı.

PATLAK KOLANLARI ALTTAN KESTİLER

Mahalle sakini Samet Taşin ise, "Yıkım olduğundan beri ben buradaydım. Bina yıkıldıktan sonra haber ekiplerinin geleceğini öğrendiler. Sonra hep beraber toplanıp, "Medyacılar geldiği zaman gözükmeyin, yüzünüzü saklayın" gibi ifadeler kullandılar. Hepsi kaçtı. Şu an ortada yoklar. Şu an göremezsiniz zaten. Bina yıkıldı. Patlak kolanları alttan kestiler. Yukarıdan başlaması gerekirken, alttan kestiler. Bu sefer de bina çöktü. Bir insanın bacağını kesersen ne olur, insan haliyle düşer. Bu da aynı şekilde, binanın kolonunu alttan kesip binayı devirdiler" şeklinde konuştu.

ORUÇLUYUZ BİZ ŞU AN EVİMİZE GİREMİYORUZ VE BİZ NEREDE KALACAĞIZ.

Ö fkeli olan daire sakini Sibel Yılmaz, "Bize akşam anons yapıldı. Zabıta ekipleri, belediye çalışanları buraya geldiler, uyarı yaptılar. Sabah 09.00'da, "Herkes burayı boşaltsın, yıkım var, akşam evinize gireceksiniz" dediler. Bize böyle uyarı yaptılar. Sabah öyle gelişigüzel çıktık. Akşam evimize gireceğiz diye biz çıktık. Eşya falan almadık yanımıza. Doğru, düzgün ilaçlarımızı almadık. Oruçluyuz. Biz şu an evimize giremiyoruz ve biz nerede kalacağız. 3 tane çocuğum var. Bugün okula gönderemedim, yaşadıkları psikolojiden dolayı. Benim çocuğumun sınavı vardı, sınavına gidemedi. Böyle bir yıkım olamaz. Böyle bir rezillik olamaz. Herkes buraya gelecek, bana yardım edecek. Benim zararımı herkes karşılayacak. Bizim binada kimsenin gidecek yeri yok. 60 kişi neredeyse yaşıyor. Ayakta zor duruyorum. Bunun vebalini kim ödeyecek. Bize, "Normal yıkım, çok büyük bir yıkım değil. Strese girmeyin" dediler. Ne oldu? Stresin en büyüğünü yaşattılar bize. Ben izliyordum. Bir çocuk oturmuş direksiyona, o yıkıyordu. Çocuktu resmen, kesinlikle profesyonel değildi. Profesyonel olsa baltayla, balyozla yıkım yapmazdı. Her şey ortada, inan ki çok söyleyecek şey var da şu an sinirden bu kadar diyorum. Kalacak yer istiyorum. Biz gidip başkasının yanında kalamayız. Kim geliyorsa gelsin yanıma. Ben buradayım, söylediklerimin de arkasındayım" dedi.