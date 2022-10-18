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  • İstanbul'da 9 bin 672 kaçak cep telefonu ile 92 bin 336 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

İstanbul'da 9 bin 672 kaçak cep telefonu ile 92 bin 336 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

İstanbul'da 8 ilçede düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla ülkeye getirilen 9 bin 672 cep telefonu ile 92 bin 336 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 11:28
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İstanbul'da 9 bin 672 kaçak cep telefonu ile 92 bin 336 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

İstanbul'da 9 bin 672 kaçak cep telefonu ile 92 bin 336 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen kaçak cep telefonları ve aksesuarlarını piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, ağustos ve ekim ayları arasında Fatih, Büyükçekmece, Bahçelievler, Kadıköy, Ümraniye, Esenler, Küçükçekmece ve Sancaktepe'de adreslerini belirlediği iş yeri, depo ve evlerden oluşan 21 noktaya operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri 51 milyon 560 bin lira olduğu değerlendirilen 9 bin 672 cep telefonu ile 92 bin 336 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 21 şüpheli hakkında ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

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