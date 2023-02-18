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Soylu ''Biz İstanbul depremine hazırlandık'' demişti, Kahramanmaraş depreminden sonra İstanbul'da 93 okula tahliye kararı çıktı

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından İstanbul'da 93 okula tahliye kararı çıktı. Akıllara Soylu’nun "Biz İstanbul depremine hazırlandık" sözleri geldi.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 16:40
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İstanbul'da 93 okula tahliye çıktı. Soylu, 'Biz İstanbul depremine hazırlandık' demişti

Soylu ''Biz İstanbul depremine hazırlandık'' demişti, Kahramanmaraş depreminden sonra İstanbul'da 93 okula tahliye kararı çıktı
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İstanbul Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada, 20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerin, depreme güvenli okullara nakledildiğini açıkladı.

Valiliğin bu açıklamasının ardından akıllara Süleyman Soylu’nun sözleri geldi.

Soylu, dün akşam CNN Türk'te katıldığı bir canlı yayında, "3-4 yıldır Türkiye, 99 depreminden itibaren deprem hazırlıklarını sürdürüyor. Devletin gücünün nasıl olabileceğini ortaya koymaya çalışıyor. Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi. Fakat Kahramanmaraş hattı da bizim için önemli alanlardan bir tanesiydi." dedi.

Şimdi herkes şu soruyu soruyor: Kahramanmaraş'ta deprem olmasaydı o okullar tahliye edilecek miydi? O okullar beklenen büyük İstanbul depreminde kullanılır vaziyette olsa idi binlerce çocuğun hayatı ne olacaktı?

yenicaggazetesi.com.tr

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