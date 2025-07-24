İstanbul’da acil kamulaştırma kararı! Doğalgaz boru hattı yapılacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), İstanbul Silivri’de doğalgaz boru hattı inşa etmek için araziye acele kamulaştırma yoluyla el koyma kararı aldı. Karar, arazi sahibiyle yaşanan fiyat anlaşmazlığı sonrası mahkeme kararıyla hayata geçirildi.

EnerjiGünlüğü'nün haberine göre TPAO, Trakya bölgesindeki Fevzipaşa-1-2 ve Çanta-2 doğalgaz kuyuları arasında boru hattı döşemek istiyor. Her iki kuyu da kurumun, İstanbul ili sınırlarında yer alan AR/TPO/K/F20-d3,d4 pafta numaralı arama ruhsatı kapsamında bulunuyor.

Proje için ihtiyaç duyulan taşınmaz, Silivri’nin Balaban Mahallesi'nde, 223 ada 18 parsel üzerinde yer alıyor. Söz konusu arazinin 1.873,24 metrekarelik bölümü için kamulaştırma talep edildi.

MÜLKİYET SAHİBİYLE ANLAŞILMADI

TPAO, ilgili araziyi mülkiyet sahibiyle anlaşarak satın almak istedi. Ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca, şirket Silivri 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

Mahkeme, “anlaşma yoluyla satın alınmasının mümkün olmadığı” gerekçesiyle acele el koyma kararı verdi. Bu karar doğrultusunda TPAO, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10. maddesine dayanarak resmi kamulaştırma talebinde bulundu.