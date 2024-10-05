İstanbul'da aileler arası silahlı çatışma

Kaynak: İHA
İstanbul'da aileler arası silahlı çatışma

İstanbul Esenyurt'ta aralarında husumet olduğu iddia edilen iki ailenin silahlı kavgasında sokak birbirine girdi. Çıkan çatışmada 3 kişi yaralanırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet olan iki aile henüz bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken sokak adeta birbirine girdi.

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Kavga sırasında şahıslardan bazıları silahla ateş ederken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan kavga sonrası biri ağır 3 kişi yaralanırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Emniyet güçleri sokağa şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokağa gelerek çalışma yaparken polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.

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