İstanbul'da akıl almaz cinayet: Kentsel dönüşüm tartışması kanlı bitti!

Olay, 24 Ocak'ta saat 15.10 sıralarında İstanbul Çengelköy Lekeci Nuri Sokak'taki bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Talat Derici ve Ömer Derici arasında kentsel dönüşüme giren apartmandaki bir dairenin tapusuyla ilgili anlaşmazlık vardı.

Ömer Derici, evin tapusunda babasının da hak sahibi olduğunu öne sürerek Talat Derici ile bir süredir tartışıyordu. Eşiyle birlikte yaşadıkları sitenin otoparkına girmek üzere olan Talat Derici'nin yanına gelen Ömer Derici konuyu tekrar tartışmaya başladı.

Ömer Derici, tartışmanın büyümesinin ardından yanında getirdiği silahı çıkararak akrabası Talat Derici'yi eşinin yanında vurdu. Saldırının ardından Ömer Derici kaçarken otomobilinden inmeye Talat Derici bir süre sonra yere yığıldı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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ÜSKÜDAR ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Talat Derici yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Talat Derici'yi vurduktan sonra kaçan Ömer Derici ise Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

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Saldırgan Ömer Derici, "Kasten Öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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