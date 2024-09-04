İstanbul'da akılalmaz dolandırıcılık! 15 milyonluk arsayı 5 milyona sattırdılar: 'Hanımla birlikte hipnoz olduk'

27 Mayıs Pazartesi günü, Muammer Çatıkkaş Silsüpür, Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü’nde başkomiser olduğunu söyleyen dolandırıcılar tarafından arandı.

Sahte polisler, Çatıkkaş’a adına sahte kimlik çıkarıldığını ve Kastamonu’da bir emlakçı dükkanı açılarak hayali satışlar yapıldığını söyledi. Muammer Çatıkkaş ve eşi Kadir Silsüpür, bu sahte polislerin yürüttüğü gizli operasyona dahil olarak, mal varlıklarını güvence altına almak için tüm tapularını satışa çıkardı.

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15 MİLYONLUK EV 5 MİLYONA SATILDI

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde piyasa değeri 15 milyon lira olan ve Muammer Çatıkkaş’a babasından miras kalan ev ve arsalar, 5 milyon liraya satıldı.

Operasyonun gizliliği için aileyi konuşmamak üzere ikna eden dolandırıcılar, 2 ay süren yoğun telefon trafiğinin ardından Kadir Silsüpür’ü Çankırı’ya çağırarak parayı kendisinden teslim aldı. Olaydan bir süre sonra gerçeklerin farkına varan aile, emniyete giderek şikayetçi oldu.

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“HER ŞEYİMİZ GİTTİ, EVİMİZ, ARMAMIZ”

Çatıkkaş, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: "Sürekli olarak sabah akşam arayıp ‘Kimseye söylemeyin, gizli operasyon’ diyorlardı. Altı aydır peşindeyiz, bu çeteyi çökerteceğiz, çocuklarınıza bile söylemeyin dediler. Korkudan kimseye bir şey anlatamadık. Her şeyimiz gitti, evimiz, arsamız."

"HANIMLA HİPNOZ OLDUK, HER ŞEYİMİZİ VERDİK"

Kadir Silsüpür de yaşadıkları travmatik olayı şu ifadelerle paylaştı: "Hanımın babasından kalan arsaları, evi sattık. Dolar yapmamızı istediler ve bize sürekli olarak 'Türk parası sahte olabilir' dediler. Parayı Çankırı’da bir sokakta teslim ettim. Bir adam belinde silah, polis olduğunu sandım. Parayı torbaya koydu ve ortadan kayboldu. Biz hipnoz olmuş gibiydik."

SİBER GÜVENLİK UZMANI: "BU DOLANDIRICILIK HALEN GÜNCEL"

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, bu tür telefon dolandırıcılığının yaşlı vatandaşları hedef aldığını belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Demircan, "Dolandırıcılar, kişilerin onurlarını zedeleyici bilgilerle onları baskı altına alıyor ve sahte operasyonlarla kandırıyorlar. Bu dolandırıcılık yöntemine sıkça rastlıyoruz" dedi.

Demircan, ayrıca vatandaşların bu tür durumlarda e-Devlet üzerinden dava ve mal varlıklarını kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı ve "Şirket açma işlemlerinin de e-Devlet’ten engellenmesi mümkün" diye ekledi.