Saldırıya uğradığını öne süren esnaf Mustafa Çelik, "5 adamını yanına alarak kendi dükkanım içerisinde beni tartaklamaya başladı. Ardından kardeşim ve elemanların araya girmesiyle olay büyüdü. Dolayısıyla nefsi müdafaa olarak kendi alanımızı ve onurumuzu korumak için karşılık verdik" dedi.

Hobyar Mahallesi Büyük Postane Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yan yana dükkanları bulunan esnaflar S.D., B.K. ile S.E. arasında iş yerlerinin önündeki alan işgali nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Esnafların yakınlarının da dahil olduğu kavgada taraflar birbirlerine saldırmaya devam etti. Kavga çevredeki kişilerin araya girmesiyle son buldu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri geldi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olaya karışan S.E. ve S.D.yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

'ONURUMUZU KORUMAK İÇİN KARŞILIK VERDİK'

Rakip kuzeni tarafından saldırıya uğradığını öne süren esnaf Mustafa Çelik, "Son 1 aydır rakip firmadan sözlü ve fiziki taciz var. Mağdur olduğunu iddia eden kişi aslında benim öz halamın oğlu, karşılıklı çalışıyoruz. Dükkanımızın karşısında yeni bir iş yeri daha kiraladık. Büyümemizi hazmedemeyen rakip firmanın yöneticisi, benim halamın oğlu.

Kendisi madde bağımlısıdır. Benim Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde işgaliye aldığım, dükkanım önünde 9 metre cephem var. 35 metre kare işgaliye almışım. Resmi belgem de var. Rakibim, bu belgeyi tanımayarak, yaklaşık 9 metrenin 5 metresini işgal etmek suretiyle ilave masa açıyor. 5 adamını yanına alarak kendi dükkanım içerisinde beni tartaklamaya başladı. Ardından kardeşim ve elemanların araya girmesiyle olay büyüdü. Dolayısıyla nefsi müdafaa olarak kendi alanımızı ve onurumuzu korumak için karşılık verdik. Herhangi bir silah ve bıçak yok. Delikanlı bir şekilde biz de yumruk yumruğa mücadelemizi verdik, onları püskürtmek amacıyla" dedi.

KAVGA KAMERADA

Taraflar arasında çıkan kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, iki esnaf arasında çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştüğü anlar yer aldı.