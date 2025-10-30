İstanbul'un Esenyurt ilçesinde akraba iki aile arasında iddiaya göre evlilik tartışması çıktı. Sopalar ve bıçakların kullanıldığı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

POLİS EKİPLERİ OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Tarafların hepsinin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenilirken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bıçaklanan Burak A. kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti. Diğer yaralılar H.A, M.C.G., F.G. ve M.G.'nin tedavileri sürüyor.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.