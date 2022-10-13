Alkollü şahsa küfür dayağı kamerada

İHA'nın haberine göre, olay, geçtiğimiz hafta salı günü saat 01.15 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs gece saatlerinde büfeye geldi. Şahıs burada sohbet esnasında küfürlü konuşmaya başladı.

Uyarılara rağmen küfür etmeyi sürdüren şahıs, durmaması üzerine büfedeki bir kişi tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi. Şahıs aldığı darbelerle yere düşerken, darpçı ise büfeden çıkarak uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Öte yandan, olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.