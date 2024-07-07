İstanbul'da Amerika depremi

ABD, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası finalinde İtalya’yı 129-88 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

İstanbul Sinan Erdem Salonu’nda gerçekleşen organizasyonda ABD, McCoy’un basketiyle hızlı bir başlangıç yaptı ve ilk dakikalarda 8-0 ve 13-0’lık serilerle öne geçti. Cameron Boozer ve Dybantsa’nın etkili oyunuyla ABD, ilk yarıyı 73-36 önde tamamladı.

İtalya’yı dış atışlara yönlendiren ABD, üçüncü çeyreği 100-63 üstünlükle noktaladı. Karşılaşmayı 129-88 kazanan ABD, dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Kupa ve ödül töreninin ardından FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, ABD’ye kupasını ve altın madalyasını takdim etti. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise İtalya’nın madalyalarını verdi. Şampiyonanın MVP’si ABD’den Cameron Boozer seçildi.

İtalya: 88 - ABD: 129

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Gvidas Gedvilas (Litvanya), Ariadna Chueca (İspanya), Alan Dos Santos (Brezilya)

İtalya: Perez 18, Mathis 18, Nistrio 2, Lonati 20, Garavaglia 12, Suigo 9, Accorsi 3, Ceccato 6, Angeletti, Hassan, Granai, Carnavale,

ABD: Peat 26, Dybantsa 14, Mandaquit, Cameron Boozer 24, McCoy 13, Cayden Boozer 2, Holt 6, Smith 5, Haralson 8, Cenac 8, Stokes 17, Toombs 6

1. Periyot: 19-32

Devre: 36-73

3. Periyot: 63-100