İstanbul’da antik mirasın dijital dansı! Tarih teknolojiyle canlanıyor

İstanbul Arkeoloji Müzesi, tarih ve teknolojinin kesişiminde çığır açan bir deneyime ev sahipliği yaptı.

Meta ve xtopia iş birliğiyle, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirilen “Ancient Futures” (Antik Gelecekler) dijital sergisi, antik dünyanın mirasını modern teknolojiyle buluşturarak ziyaretçilere benzersiz bir yolculuk sundu.

Müzenin farklı salonlarında konumlandırılan sergi, antik eserlerle dijital sanatı aynı mekanda harmanladı.

Dijital ekranlarda, dünyaca ünlü sanatçılar Liam Young, Theo Triantafyllidis, David OReilly, Behnaz Farahi ve Jonathan Monaghan’ın eserleri yer adı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: TARİH VE TEKNOLOJİNİN BULUŞMASI

Dijital sanat ve teknoloji alanında uzman isimler, “Ancient Futures” sergisini, müzecilikte yeni bir dönemin habercisi olarak nitelendirdi.

Londra Üniversitesi’nde dijital kültür üzerine çalışmalar yapan Prof. Dr. Andrew Prescott, serginin antik mirası modern teknolojiyle birleştirme biçimini “çığır açıcı” olarak tanımladı.

Prescott, “Bu sergi, müzelerin statik sergileme anlayışını terk ederek, ziyaretçilere interaktif ve çok boyutlu bir deneyim sunuyor. Antik eserlerin dijital sanatla diyalogu, kültürel mirasın yeniden yorumlanmasında devrim niteliğinde” dedi.

Benzer şekilde, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) medya sanatları üzerine çalışan Prof. Dr. Caroline Jones, serginin artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik unsurlarını “kültürel mirası demokratikleştiren bir adım” olarak değerlendirdi.

Jones, “Bu teknolojiler, tarihsel eserleri yalnızca fiziksel mekânda değil, küresel bir izleyici kitlesiyle buluşturuyor. Instagram filtresi gibi uygulamalar, genç nesilleri müzelerle bağ kurmaya teşvik ediyor” yorumunda bulundu.

“YARININ MİTOLOJİLERİ”NE BİR DAVET

“Ancient Futures”, geçmişten ilham alarak “Yarının mitolojileri ve arkeolojik kalıntılarını bugün nasıl oluşturuyoruz?” Sorusuna yanıt arıyor. 27 eserden oluşan sergi, kurgusal ve spekülatif varoluşları bir araya getirerek, kültürel mirasın geleceğe nasıl taşınabileceği üzerine düşünmeye davet ediyor.

Sergi, dijital ekranlar ve VR deneyim alanlarıyla, ziyaretçilere hem görsel hem de düşünsel bir şölen sundu.