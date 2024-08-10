İstanbul'da arıza yapan yolcu otobüsünde yangın

Arıza yapan yolcu otobüsünde yangın

Olay, sabah saat 05.30 civarında Konaklar Mahallesi, Büyükdere Caddesi, 4. Levent mevkisinde meydana geldi. Malatya'nın Pütürge ilçesinden yola çıkan otobüs, İstanbul'a ilerlerken arıza yaşadı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra 4. Levent'e ulaşan otobüsün motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför, aracı sağ şeride çekerek kapıları açtı ve yolcuların tahliyesini sağladı. O sırada uyuyan yolcular, panik içerisinde otobüsü terk etti. Olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, motor bölümünde başlayan yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle Büyükdere Caddesi, Sarıyer yönünde trafiğe kapatıldı. Soğutma çalışmalarının ardından yol kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı. Yangın sonucunda otobüs kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmadı ve yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

"ÇOK FAZLA YÜK VE EŞYA VARDI"

Ailesiyle birlikte İstanbul'a yolculuk yapan Erdal Parlak, "Araba yolda bir iki kere arıza yaptı. Çok fazla yük ve eşya vardı, herhalde neticesinde bir duman oldu. Başta orta kapı açılmadı ama sonradan arkadaşlar açtılar. Çok şükür en azından çocuklarımıza bir şey olmadan kurtardık. Şoför arkadaşlar yardımcı oldular ama daha dikkatli olabilirlerdi. Çok fazla eşya yüklemeyebilirlerdi. Malatya'dan buraya gelirken de ufak tefek bir şeyler yaşadık. Bu kadar eşyanın bize zarar vereceğini arka koltuklara bir şey koymamaları gerektiğini söyledik ama arkadaşlar çok dikkate almadılar. Şimdilik iyiyiz, çocuklarımız iyi bir problem olmaz inşallah. Otobüste 35 yolcu vardı. Malatya'dan İstanbul'a yolculuk yapıyorduk." dedi.