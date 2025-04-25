İstanbul'da art arda deprem fırtınası! Yurttaşlar sokaklara döküldü

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da art arda deprem fırtınası! Yurttaşlar sokaklara döküldü

İstanbul'da çarşamba günü meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Bu akşam saat 20.33’te merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem sonrası yurttaşlar sokağa döküldü.

İstanbul'da Çarşamba günü Silivri açıklarında önce 3.9 daha sonra da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 6.2'lik şiddetli deprem, çok sayıda çevre ilden de hissedildi. Yaşanan deprem sonrası yurttaşlar sokağa dökülürken, yapılan resmi açıklamaya göre herhangi bir binanın yıkılmadığı ve can kaybının olmadığı açıklanmıştı.

YURTTAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ!

İstanbul’da bugün artçı depremler yaşanmaya devam etti. Bu akşam saat 20.33’te merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem sonrası yurttaşlar yine sokağa döküldü.

deprem2.jpg

foto444.jpg

İşte bugün gün içinde İstanbul’da meydana gelen depremler,

Saat 08.40'ta 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin derinliğinin 7.8 kilometre olduğunu kaydetti. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.7 olarak ölçtü.

foto99.jpg

AFAD saat 14:49'da Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarındaki depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.

AFAD, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde önce 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

foto97.jpg

İSTANBUL'DA 4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.33’te merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Esenyurt, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sokağa çıktı.

xsxsxs9.jpg

Son Haberler
Narin Güran cinayeti davasında ara karar!
Narin Güran cinayeti davasında ara karar!
Ankara'da İmamoğlu için toplanan öğrencilere polis müdahalesi!
Ankara'da İmamoğlu için toplanan öğrencilere polis müdahalesi!
Rafa Silva'dan 10. gol
Rafa Silva'dan 10. gol
Mansur Yavaş oran vererek anket sonuçlarını açıkladı! Yeni hedefi duyurdu
Mansur Yavaş oran vererek anket sonuçlarını açıkladı! Yeni hedefi duyurdu
Beşiktaş üç maç aradan sonra kazandı
Beşiktaş üç maç aradan sonra kazandı