20 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İstanbul’da asgari ücretle çalışan yok diyen bilgeye Erdoğan’ın sözleriyle seslenelim

İstanbul’da asgari ücretle çalışan yok diyen bilgeye Erdoğan’ın sözleriyle seslenelim

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 12:43
Takip Et

İstanbul’da asgari ücretle çalışan yok diyen bilgeye Erdoğan’ın sözleriyle seslenelim

İstanbul’da asgari ücretle çalışan yok diyen bilgeye Erdoğan’ın sözleriyle seslenelim
+
Aa
-

Türkiye tarihinde ilk kez daha dün peynirin kilosu kırmızı etin kilosunu geçti.

Bunun en temel nedenlerinden biri, yerli üretimi desteklemek dururken gidip teeee Brezilya’lardan sığır ithal edip, yerli üreticiyi kendi başına çaresiz bırakmak.

2018 yılında Bosna Hersek’ten ithal edilen 20 ton karkas etinde insan sağlığına zararlı “E.coli O157” hastalığı tespit edildi. Tabii ki yetkililer bu etlerin piyasaya sürülmediğini ve imha edildiğini açıkladı!

2011- 2012 yılları arasında yaşanan bir skandal sonradan gün yüzüne çıktı. Polonya’da ihraç edilen etlerde deli dana hastalığı tespit edildi. Tahmin edin bakalım kırmızı et ihraç edilen ülkeler arasında hangi ülke de vardı?

Tabii ki Türkiye…

Bu etleri ülkeye girişte kontrol etmekle sorumlu veterinerler ne açıklama yaptı biliyor musunuz?

“Bize, Polonya dilinde evraklar verdiler. Bu dili bilmediğimiz için anlayamadık ve imza attık”

Yani bu veterinerler ne yazdığını anlamadıkları rapora onay vererek kim bilir kaç masumun kanına girdiler?

Kim bilir deli danadan vefat eden kaç insanın dosyası kapatıldı, sümen altı edildi?

Biz çocukken okullarda bize hep öğretilirdi: “Türkiye kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biri” diye…

Peki 2002 sonrası ne oldu dersiniz?

AKP’nin tarım politikaları sonucu ülke saman bile ithal eder duruma geldi.

Ülkenin katma değer üreten fabrikalarını özelleştirme adı altında satan, daha sonrada kapanmasına vesile olan AKP hükümeti 20 yılın sonunda vatandaşlarının yüzde 57’sini açlık sınırının altında yaşamaya mahkum etti.

Bugün resmi rakamlara göre açlık sınırı 7 bin 500 TL, asgari ücret ise 5 bin 500 TL.

Yani ülkede nüfusun yüzde 57’si açlık sınırının altında yaşamaya çalışıyor!

Ülkenin oyun çağındaki çocukları ekonomi konuşuyor, gençler ise sadece karınlarını doyurabilmek için çalışıyor.

Gelecek hayali kurabilen ise yok!

Heeee pardon yok derken ülkenin kaymağını yiyen, kendilerinin veya babalarının AKP’den aldığı ihalelerle köşeyi dönen AKP’nin çocukları ve gençleri hariç!

Ülke yangın yerine dönmüş, ekmek olmuş 5 TL, 3 kişilik bir aile 3 öğün sadece simit yiyip çay içse aylık cebinden çıkacak tutar 2.160 TL.

İstanbul’da 4 bin 500- 5 bin TL’nin altında kiralık daire kalmamış, harabe yerlere 3 bin 500 lira kira isteniyor.

Bu harabelerden birinde yaşadığınızı ve 3 öğün çay simit yediğinizi varsayalım 5 bin 660 TL’niz gitti bile. 160 TL içeridesiniz üstelik

Daha bunun yol parasını, elektrik parasını ve ısınma parasını katmadık işin içine!

Üstüne bir mont, ayağına bir ayakkabı almak mı…..

Ülke bu durumdayken dün akşam Habertürk ekranlarında Onur Erim diye bir zat çıktı aynen şu lafı söyledi:

“İstanbul'da artık asgari ücret alan yok, bunu anlayın”

Bu lafı söyleyen zatın sosyal medya hesabına baktım kimdir necidir diye.

Aynen şu ifadeler yazıyor profilinde:

“Ulusal ve Uluslarası Siyaset Uzmanı Ekonomist-Seçim Kampanyası Uzmanı – Yazar”

Okuyunca dedim ki hey maşallah be. Bütün vasıfları üzerinde taşıyor mübarek!

Bir işin uzmanıyım diyorsan en azından unvanını doğru yaz be arkadaş!

Uluslarası mı?

Her konunun uzmanı arkadaşımız yayında bir de şöyle bir ifade kullandı:

“CHP muhalefette gerçeklerle yüzleşsin, desin ki insanlarımızın alım gücü düştü, insanlarımız yoksullaştı sonuna kadar evet ama İstanbul için insanlar asgari ücret alıyor derseniz bu yanlıştır”

Bir de muhalefeti şu cümleyle suçladı:

“Sizin realiteyle alakanız yok, sokağa çıkmıyorsunuz, pazara gitmiyorsunuz, fabrikaları dolaşmıyorsunuz”

En sonunda da sunucunun sorusu üzerine şunu söyledi: İstanbul’da asgari ücretle çalışanlar hiç yoka yakın!

Pardonda sokağa çıkmayan pazara gitmeyen muhalefet değil de siz olabilir misiniz her sıfatı üzerinde taşıyan mübarek insan?

Ülke gerçeklerinden o kadar kopmuşsunuz ki, İstanbul’un Etiler, Bebek gibi zengin muhitlerinde fink atarken gördüğünüz manzaraları Türkiye gerçeği sanıyorsunuz.

Bir de muhalefeti gerçeklerden kopmakla suçluyorsunuz.

Yahu diyelim ki dediğiniz gibi İstanbul’da hiç ama hiç kimse asgari ücretle çalışmıyor.

5 bin TL kiranın olduğu, vatandaşın ucuz protein kaynağı tavuğun bile kilosunun 50 TL’ye dayandığı İstanbul’da kim aldığı maaşla ay sonunu getirebiliyor.

Hükümete yaranmak için saçma sapan detaylarda boğulmayı bırakın!

5 bin 500 TL yerine vatandaşlar 6-7 bin TL alınca geçinebileceklerini ima etmeye çalışıyorsunuz belli ki.

Lafı eğip bükmeden çıkın açık açık söyleyin lafın etrafında dolanmayın!

Muhalefeti gerçeklerken kopmakla suçlamayı bırakın da sırça köşklerinizden inip halkın arasına karışın biraz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleriyle seslenelim bu mübarek insana:

“Kendi sırça köşklerinde siyaset yapanlar milletin ne düşündüğünü bilemezler”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

İslam adrmoglu
20.11.2022 12:56
Yaparsa ancak AKaPe yapar milleti aç biirakir.afgan suriyeliye bakar Allah der ama kendileri dolara yapar..  
 
Karadenizli
20.11.2022 12:48
Helal olsun be... Üretimi kendine yeten 7 ülkeden biri olarak bildiğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devletini dünya devletlerine muhtaç duruma getirmeyi başaranları kutluyoruz.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yerli İHA'ların motor fabrikasına Ukrayna el koydu
1
﻿Yerli İHA'ların motor fabrikasına Ukrayna el koydu
﻿Yerli İHA'ların motor fabrikasına Ukrayna el koydu
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
2
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
3
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
4
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
5
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
6
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
7
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
﻿Diyabet eğitimine ilişkin platform erişime açıldı
﻿Diyabet eğitimine ilişkin platform erişime açıldı
﻿Diyabet eğitimine ilişkin platform erişime açıldı
﻿İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
﻿İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
﻿İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
﻿Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
﻿Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
﻿Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
﻿ Özel hastanede hastaya şiddet! 2 müfettiş inceleme başlattı
﻿ Özel hastanede hastaya şiddet! 2 müfettiş inceleme başlattı
﻿ Özel hastanede hastaya şiddet! 2 müfettiş inceleme başlattı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.