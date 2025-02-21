İstanbul'da asıl kar yağışı henüz başlamadı! Uzman isim kar baskınını ve biteceği tarihi açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi

Yurt genelinde Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkili oluyor. İstanbul'u da etkisi altında alan kar yağışının sona ereceği günü ise Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu açıkladı.

İstanbul'da uzun zamandır beklenen kar yağışı birçok ilde olduğu gibi İstanbul'a etkisi altına aldı. Kar yağışı nedeni ile okullar tatil edilirken kentte vatandaşlara zorunlu haller dışında dışarıya çıkılmaması uyarısı yapıldı.

istanbulkar2.jpg

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına inerken İstanbul'daki kar yağışının kaç gün süreceği ve ne zaman biteceği ise merak konusu oldu.

İstanbul’a ait grafiklerini inceleyen Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı ve sona ereceği zaman dilimine ilişkin bir tahminde bulundu. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, bilgilendirmesini Süperhaber'deki köşe yazısında yaptı.

istanbulkar3.webp

26 Şubat tarihine kadar İstanbul'daki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini belirten Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, 22 Şubat tarihlerine kadar kayda değer bir yağış, ya da kar birikmesi beklenmediğini söyledi. Kadıoğlu, sonraki günler için ise İstanbulluları uyardı.

istanbulkariha1.jpg

23-24 ŞUBAT TARİHLERİNE DİKKAT

23-24 Şubat tarihleri arasında yağış miktarında belirgin bir artış olacağını dile getiren Kadıoğlu, soğuk hava nedeni ile etkili kar yağışı olacağını belirtti.

kargeliyoric.jpg

KAR YAĞIŞI YAĞIŞA DÖNÜŞECEK

1-2 Mart tarihleri arasında sıcaklıkların yükselerek yeniden mevsim normallerine döneceğini belirten Kadıoğlu, yağışların yoğun yağmura döneceği belirtti. Kadıoğlu Mart ayında yoğun yağışların olmasının tahmin edildiğini söyledi.

Son Haberler
Dursun Çiçek'e kızından büyük şok! Oyunu kime vereceğini açıkladı
Dursun Çiçek'e kızından büyük şok! Oyunu kime vereceğini açıkladı
En çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
En çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
İstanbul'da asıl kar yağışı henüz başlamadı! Uzman isim kar baskınını ve biteceği tarihi açıkladı
İstanbul'da asıl kar yağışı henüz başlamadı! Uzman isim kar baskınını ve biteceği tarihi açıkladı
Taksim Meydanı beyaza büründü
Taksim Meydanı beyaza büründü
Çerikli Belediye Başkanı'nın "kar" yayını tebessüm ettirdi
Çerikli Belediye Başkanı'nın "kar" yayını tebessüm ettirdi