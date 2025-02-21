İstanbul'da asıl kar yağışı henüz başlamadı! Uzman isim kar baskınını ve biteceği tarihi açıkladı

İstanbul'da uzun zamandır beklenen kar yağışı birçok ilde olduğu gibi İstanbul'a etkisi altına aldı. Kar yağışı nedeni ile okullar tatil edilirken kentte vatandaşlara zorunlu haller dışında dışarıya çıkılmaması uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına inerken İstanbul'daki kar yağışının kaç gün süreceği ve ne zaman biteceği ise merak konusu oldu.

İstanbul’a ait grafiklerini inceleyen Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı ve sona ereceği zaman dilimine ilişkin bir tahminde bulundu. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, bilgilendirmesini Süperhaber'deki köşe yazısında yaptı.

26 Şubat tarihine kadar İstanbul'daki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini belirten Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, 22 Şubat tarihlerine kadar kayda değer bir yağış, ya da kar birikmesi beklenmediğini söyledi. Kadıoğlu, sonraki günler için ise İstanbulluları uyardı.

23-24 ŞUBAT TARİHLERİNE DİKKAT

23-24 Şubat tarihleri arasında yağış miktarında belirgin bir artış olacağını dile getiren Kadıoğlu, soğuk hava nedeni ile etkili kar yağışı olacağını belirtti.

KAR YAĞIŞI YAĞIŞA DÖNÜŞECEK

1-2 Mart tarihleri arasında sıcaklıkların yükselerek yeniden mevsim normallerine döneceğini belirten Kadıoğlu, yağışların yoğun yağmura döneceği belirtti. Kadıoğlu Mart ayında yoğun yağışların olmasının tahmin edildiğini söyledi.