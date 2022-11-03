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İstanbul'da Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı: 1 kişi gözaltına alındı

İstanbul Avcılar'da Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran 27 yaşındaki M.H.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 00:41
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İstanbul'da Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı: 1 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı: 1 kişi gözaltına alındı
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Merkez Mahallesi'nde Namık Kemal ile Marmara Caddesi'nin kesişimindeki Atatürk Anıtı'na saat 17.00 sıralarında saldırı yapıldı.

DHA'nın aktardığına göre; M.H.T., elindeki baltayla anıtın kaidesine birkaç defa vurarak, zarar verdi. Ardından baltayı anıta doğru fırlatan M.H.T., bölgede bulunan polis ekibi tarafından gözaltına alındı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Avcılar Kaymakamlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Atatürk Anıtı'na zarar veren M.H.T. adlı şüpheli şahıs, olay yerinde güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır. Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi.

Soruşturmaya devam ediliyor.

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