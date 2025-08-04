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İstanbul'da Ay, Beyazıt Camisi ile birlikte görüntülendi.
İstanbul'da Ay, Beyazıt Camisi ile birlikte görüntülendi.
04 Ağustos 2025 / 03:43
Kaynak: AA
İstanbul'da görünen kırmızı ay görenleri adeta büyüledi. Ay manzarasını görenler telefonlara makinelere sarıldı.
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