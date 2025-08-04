İstanbul'da Ay, Beyazıt Camisi ile birlikte görüntülendi.

İstanbul'da Ay, Beyazıt Camisi ile birlikte görüntülendi.
Kaynak: AA

İstanbul'da görünen kırmızı ay görenleri adeta büyüledi. Ay manzarasını görenler telefonlara makinelere sarıldı.

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İstanbul'da Ay, Beyazıt Camisi ile birlikte görüntülendi. 1
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İstanbul'da Ay, Beyazıt Camisi ile birlikte görüntülendi. 2
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İstanbul'da Ay, Beyazıt Camisi ile birlikte görüntülendi. 3
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İstanbul'da Ay, Beyazıt Camisi ile birlikte görüntülendi. 4
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İstanbul'da Ay, Beyazıt Camisi ile birlikte görüntülendi. 5
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İstanbul'da Ay, Beyazıt Camisi ile birlikte görüntülendi. 6
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İstanbul'da Ay, Beyazıt Camisi ile birlikte görüntülendi. 7
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İstanbul'da Ay, Beyazıt Camisi ile birlikte görüntülendi. 8
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İstanbul'da Ay, Beyazıt Camisi ile birlikte görüntülendi. 9
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