İstanbul'da ayakkabıdan ayçiçek yağına! Seri hırsızlar yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde park halindeki kamyonlardan ve iş yerlerinden hırsızlık yapan iki şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin kamyonun dorsesinden 5 koli ayakkabı ve pirinç döküm çubukları çaldıkları öğrenildi.

Olay, 4 Ağustos'ta Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, T.Y.'ye ait park halindeki kamyonun dorse kapısını açan şüpheliler, 135 bin lira değerinde 5 koli ayakkabı çaldı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 8 Ağustos'ta yine Ümraniye'de bu kez E.K.'ya ait iş yerine giren şüpheliler, piyasa değeri 300 bin lira olan pirinç döküm çubuklarını çaldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, her iki olayı da aynı şüphelilerin gerçekleştirdiğini tespit etti.

ÇEKMEKÖY'DE YAKALANDILAR

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelileri takibe aldı. 11 Ağustos'ta Esenşehir Mahallesi Karaçam Sokak'ta park halindeki kamyonun dorsesinden 80 bin lira değerinde ayçiçek yağı çalınması üzerine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin kullandığı minibüsün plakasını belirleyen ekipler, aracı Çekmeköy Selim Dede Caddesi'nde durdurarak 2 şüpheliyi çaldıkları eşyalarla birlikte yakaladı.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgusu tamamlanan şüphelilerden B.S.'nin 16, K.K.'nın ise 4 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

