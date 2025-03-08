İstanbul’da baharın müjdecisi! Çiçek açtı

Osmanlı döneminde Sultan Abdülaziz zamanında saray bahçelerine ekilmeye başlanan manolya ağaçları, Sultan 2. Abdülhamid devrinde daha geniş alanlara yayıldı. Şubat ayından haziran ayına kadar çiçek açan üç farklı manolya türü, kasır bahçesine estetik bir görünüm kazandırdı. En erken çiçeklenen türün, 1820'lerde Fransız botanikçi tienne Soulange-Bodin tarafından melezlenen ve "Lale Manolyası" olarak bilinen Magnolia soulangeana olduğu belirtildi.

TARİH BOYUNCA SAFLIK VE ZARAFETİN SEMBOLÜ

Kasır bahçesinde yer alan aslanlı havuzun çevresini saran manolya ağaçları, suyun yansımalarıyla birlikte dikkat çeken görüntüler oluşturuyor. Tarih boyunca saflık ve zarafetin sembolü olarak kabul edilen manolyanın, Çin ve Japon tıbbında şifa kaynağı olarak da kullanıldığı biliniyor. Ayrıca yapraklarının Japon mutfağında yiyecekleri sarmak için tercih edildiği, oyma işleri ve mobilya yapımında da değerlendirildiği öğrenildi. Ihlamur Kasırları, bahar aylarında yoğun ilgi görürken, Dolmabahçe Sarayı ile birlikte İstanbul'da en çok ziyaret edilen tarihi mekanlardan biri oluyor. Pazartesi günleri kapalı olan kasır, diğer günlerde 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

"İNSANLAR IHLAMUR KASRI'NA BAHARIN GELİŞİNİ MÜJDELEMEK İÇİN GELİYOR"

Manolyanın saflığın ve zerafetin göstergesi olarak görüldüğünü söyleyen Dr. Peyzaj Mimarı ve Saray Bahçeleri Şube Müdürü Emine Atalay Seçen, "Manolya ağaçları, ilk olarak Sultan Abdülaziz döneminde Osmanlı Saraylar'ında kullanılmaya başladı. Sultan 2. Abdülhamid döneminde ise çok daha farklı çeşitleri ve çok daha fazla sayıda kullanıldığını tarihi belgelerden anlayabiliyoruz. Manolya yaklaşık olarak Şubatın 2'nci haftasında çiçek açmaya başlar. Mart'ın 2'nci haftasına doğru yavaş yavaş çiçeklerini döküp yerine yapraklarını açmaya başlar. Bahar'ın müjdecisi bir ağaçtır. İnsanlar buraya daha çok baharın gelişini müjdelemek adına kasrın bahçesine geliyorlar. Çok rehabet görüyor. Diğer yandan bu çiçekler saflığın ve zerafetin göstergesi olarak görülüyor. Manolyaların İstanbul'da aslında çok farklı türleri daha var. Ziyaretçiler Dolmabahçe Sarayı'nda manolyanın 3 farklı türünü görebilirler" diye konuştu.