Fatih Mahallesi’nde yürekleri dağlayan bir kaza yaşandı. Hafriyat işiyle uğraşan 42 yaşındaki Habip Can, kendisine ait kamyonun bakımını yaparken trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Kamyonun dorsesindeki hidrolik sistemin arızalanması sonucu dorse beklenmedik şekilde aşağı inerek Can’ı ezdi.

Olay sırasında yalnız olan talihsiz adam, dorsenin altında sıkışarak yaşamını yitirdi. Olay, saat 14:00 sularında meydana geldi. Habip Can’ın akrabası Fikret Can, bir süre sonra olay yerine geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Habip’i hareketsiz halde bulan Fikret Can, hemen yetkililere haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Habip Can’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazanın nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Habip Can’ın vefat haberi, ailesini ve mahalle sakinlerini derin bir yasa boğdu. Yakınları, olay yerinde gözyaşlarına hâkim olamadı. Can’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.