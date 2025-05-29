İstanbul’da bale şöleni: Eifman Balesi sahne alıyor!

Kaynak: AA
İstanbul’da bale şöleni: Eifman Balesi sahne alıyor!

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün (DOB) düzenlediği “16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali”, St. Petersburg Eifman Balesi’ni konuk edecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nden (İDOB) yapılan açıklamaya göre, ünlü koreograf Boris Eifman’ın yorumladığı “Anna Karenina” balesi, 31 Mayıs-1 Haziran’da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Sahnesi’nde izleyicilerle buluşacak.

Lev Tolstoy’un dünya edebiyatında derin izler bırakan eserinden esinlenerek sahneye taşınan bale, 1870’ler Rusyası’nda geçen tutkulu ve trajik bir aşk öyküsünü konu ediniyor.

Eserin müzikleri, Rus romantizminin önde gelen bestecisi Pyotr Ilyich Tchaikovsky’nin yapıtlarından oluşuyor. Eserde, klasik bale teknikleri modern dansla birleşiyor.

stanbulda-bale-soleni-eifman-balesi-sahne-aliyor-yenicag-2.jpg

FESTİVAL KAPANIŞINDA “RUS HAMLET” SAHNESİ

Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, 2-3 Haziran’da St. Petersburg Eifman Balesi’nin sunacağı “Rus Hamlet” ile sona erecek.

Boris Eifman’ın koreografisini yaptığı eser, AKM Türk Telekom Opera Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. Eifman, William Shakespeare’in Hamlet karakteri ile Rus Çarı I. Pavel’in dramatik benzerliklerinden yola çıkarak, tarihle kurguyu eserde birleştiriyor.

stanbulda-bale-soleni-eifman-balesi-sahne-aliyor-yenicag-3.jpg

Rus Hamlet’te Ludwig van Beethoven ve Gustav Mahler gibi klasik müziğin ustalarının eserleri kullanılıyor.

Eser, bugüne dek ABD, Fransa, Almanya, Avusturya, İtalya, Çin, Güney Kore ve Arjantin gibi pek çok ülkede sahnelendi.

stanbulda-bale-soleni-eifman-balesi-sahne-aliyor-yenicag-5.jpg

Son Haberler
Fenerbahçe’de 3 oyuncu karar aldı: Mourinho kalırsa ayrılacaklar!
Fenerbahçe’de 3 oyuncu karar aldı: Mourinho kalırsa ayrılacaklar!
YSK Başkanı Yener, Meksika'daki seçimlere gözlemci olarak katılacak
YSK Başkanı Yener, Meksika'daki seçimlere gözlemci olarak katılacak
Çiftçi tarlasına geldi hüngür hüngür ağladı. Dizlerinin üzerine çöktü gözlerine inanamadı
Çiftçi tarlasına geldi hüngür hüngür ağladı. Dizlerinin üzerine çöktü gözlerine inanamadı
Muslera'nın vedasında Emiliano Martinez'den flaş hareket
Muslera'nın vedasında Emiliano Martinez'den flaş hareket
Arazi uğruna iki yengesini katletmişti! Şüpheli adliyeye sevk edildi
Arazi uğruna iki yengesini katletmişti! Şüpheli adliyeye sevk edildi