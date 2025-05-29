İstanbul’da bale şöleni: Eifman Balesi sahne alıyor!

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nden (İDOB) yapılan açıklamaya göre, ünlü koreograf Boris Eifman’ın yorumladığı “Anna Karenina” balesi, 31 Mayıs-1 Haziran’da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Sahnesi’nde izleyicilerle buluşacak.

Lev Tolstoy’un dünya edebiyatında derin izler bırakan eserinden esinlenerek sahneye taşınan bale, 1870’ler Rusyası’nda geçen tutkulu ve trajik bir aşk öyküsünü konu ediniyor.

Eserin müzikleri, Rus romantizminin önde gelen bestecisi Pyotr Ilyich Tchaikovsky’nin yapıtlarından oluşuyor. Eserde, klasik bale teknikleri modern dansla birleşiyor.

FESTİVAL KAPANIŞINDA “RUS HAMLET” SAHNESİ

Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, 2-3 Haziran’da St. Petersburg Eifman Balesi’nin sunacağı “Rus Hamlet” ile sona erecek.

Boris Eifman’ın koreografisini yaptığı eser, AKM Türk Telekom Opera Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. Eifman, William Shakespeare’in Hamlet karakteri ile Rus Çarı I. Pavel’in dramatik benzerliklerinden yola çıkarak, tarihle kurguyu eserde birleştiriyor.

Rus Hamlet’te Ludwig van Beethoven ve Gustav Mahler gibi klasik müziğin ustalarının eserleri kullanılıyor.

Eser, bugüne dek ABD, Fransa, Almanya, Avusturya, İtalya, Çin, Güney Kore ve Arjantin gibi pek çok ülkede sahnelendi.