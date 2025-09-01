İstanbul'da balıkçılık av sezonu açıldı

Kaynak: İHA
İstanbul'da 2025-2026 balıkçılık genel av sezonu, 1 Eylül itibarıyla başladı. 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar yeni sezona "Vira Bismillah" diyerek ağlarını denize bıraktı.

Sezon açılışı, İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar'ın katılımıyla Beykoz Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirildi.

661 kilometrelik kıyı uzunluğuna sahip İstanbul'un, Boğaz'dan geçen göçmen balıklar nedeniyle Türkiye'nin su ürünlerinde lokomotif illerinden biri olduğuna dikkat çekildi. Kentte kayıtlı toplam 2 bin 1 balıkçı gemisi bulunurken, 18 bin 77 balıkçı da Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılık Ruhsatı ile faaliyet gösteriyor.

Avrupa'nın en büyük balık hali olan Gürpınar Su Ürünleri Hali ve gelişmiş lojistik altyapısıyla İstanbul, su ürünleri ticaretinde de merkezi konumda yer alıyor.

