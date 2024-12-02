İstanbul'da barajlar alarm veriyor. Son yağışlar da dolduramadı

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul'a bir kaç gündür devam eden yağışlı hava barajlara etki etmedi. Megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 28,13 olarak ölçüldü. Su seviyesi Kazandere'de 8,51, Alibey''de ise 9,37'de seyrediyor.

Sıcak yaz aylarının ardından kurak bir sonbahar geçiren İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı son günlerdeki yağışlara rağmen her geçen gün düşüyor. Mega kentteki barajlarda doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 28,13 olarak ölçüldü.

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İstanbul'un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı'ndaki su seviyesi de düşmeye devam ediyor. Son 10 yılın en düşük su seviyelerini gören Alibey Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 9,37 oldu.

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Alibey Barajında yaşanan kuraklık havadan görüntülendi. Alibey Barajı içerisinde bulunan Kurt Kemeri ve çevresindeki suların çekilmesi sonrası baraja atılan araç lastikleri gün yüzüne çıktı. Barajdaki bazı alanların ise yeşerdiği görüldü.

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Kazandere Barajın'da da doluluk olarak yüzde 8,51 olarak ölçüldü.

Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:

"Ömerli yüzde 28,55
Darlık yüzde 29,52
Elmalı yüzde 58,07
Terkos yüzde 33,93
Alibey yüzde 9,37
Büyükçekmece yüzde 28,42
Sazlıdere yüzde 36,82
Istrancalar yüzde 29,42
Kazandere yüzde 8,51
Papuçdere yüzde 5,69"

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