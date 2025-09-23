İstanbul’da barajlar korkutan seviyeye geriliyor

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Yağışların yetersiz olması ve kuraklığın etkisiyle barajlardaki su seviyesi belirgin şekilde geriledi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran’da %66,23 iken, 23 Eylül itibarıyla %31,49’a düştü.

Barajlar arasında en yüksek doluluk oranı %52,92 ile Elmalı Barajı’nda gözlemlenirken, en düşük seviye %3,37 ile Kazandere Barajı’nda kaydedildi.

İSKİ verilerine göre İstanbul’daki baraj doluluk oranları 23 Eylül itibarıyla şu şekilde:

Alibey Barajı: %18,61

Büyükçekmece Barajı: %34,88

Darlık Barajı: %45,32

Elmalı Barajı: %52,92

Istrancalar Barajı: %20,34

Kazandere Barajı: %3,37

Pabuçdere Barajı: %20,05

Sazlıdere Barajı: %32,58

Terkos Barajı: %37,61

Ömerli Barajı: %23,39