İstanbul’da barajların doluluk oranı açıklandı

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 75.83 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün 76.11 olarak ölçülmüştü.

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında son günlerde düşüş yaşandı. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri gerilemeye başladı.

İSKİ'nin verilerine göre 3 Haziran itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı yüzde 56.36

Büyükçekmece Barajı yüzde 67.7

Darlık Barajı yüzde 78.96

Elmalı Barajı yüzde 91.29

Istrancalar Barajı yüzde 29.9

Kazandere Barajı yüzde 81.62

Pabuçdere Barajı yüzde 81.57

Sazlıdere Barajı yüzde 56.37

Terkos Barajı yüzde 76.8

Ömerli Barajı yüzde 87.7