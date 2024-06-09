İstanbul'da barajların doluluk oranları. İSKİ son verileri açıkladı

20 milyondan fazla insanın yaşadığı tahmin edilen fakat resmi rakamlara göre 16-17 milyon insanın yaşadığı megakent İstanbul’da barajların doluluk oranı hemen hemen her İstanbulluyu merak ettiren ve ilgilendiren bir konu.
Son günlerde de sıcak havaların yaşanması ile beraber barajlardaki doluluk oranı hayati bir önem kazanıyor.
Geçtiğimiz aylarda yaşanan yağışlı havalar ile beraber barajlarını epey bir dolduran İstanbul’da ortalama doluluk oranı geçtiğimiz haftaya kadar yüzde 80 seviyesinin üzerine çıkmıştı.
1 haftayı aşkın bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve gölgede dahi bunaltıcı bir havaya sahip olan İstanbul’da, İSKİ’nin yaptığı son değerlendirmelere göre barajların ortalama doluluk oranı yüzde 76,93 olarak ölçüldü.
İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranları incelendiğinde su seviyesi en yüksek olan baraj yüzde 90,19 ile Ömerli barajı oldu. En düşük su seviyesine sahip olan baraj ise yüzde 31,75 ile Istrancalar barajı oldu.
9 HAZİRAN BARAJ DOLULUK ORANI
20 milyon insana su sağlayan 10 barajın ortalaması yüzde 76,93 olarak ölçüldü. İstanbul barajlarının doluluk oranları ise şu şekilde:
Ömerli Barajı: %90,19
Darlık Barajı: %74,96
Elmalı Barajı: %78,92
Terkos Barajı: %86,75
Alibey Barajı: %47,83
Büyükçekmece Barajı: %71,8
Sazlıdere Barajı: %59,68
Istrancalar Barajı: %31,75
Kazandere Barajı: %69,14
Pabuçdere Barajı: %68,12