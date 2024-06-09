İstanbul'da barajların doluluk oranları. İSKİ son verileri açıkladı

İstanbul'da barajların doluluk oranları. İSKİ son verileri açıkladı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İSKİ tarafından yapılan son ölçümlere göre megakent İstanbul’da barajların doluluk oranı 10 barajın ortalama olarak yüzde 76,93 olarak ölçüldü.

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İstanbul'da barajların doluluk oranları. İSKİ son verileri açıkladı 1

20 milyondan fazla insanın yaşadığı tahmin edilen fakat resmi rakamlara göre 16-17 milyon insanın yaşadığı megakent İstanbul’da barajların doluluk oranı hemen hemen her İstanbulluyu merak ettiren ve ilgilendiren bir konu.

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İstanbul'da barajların doluluk oranları. İSKİ son verileri açıkladı 2

Son günlerde de sıcak havaların yaşanması ile beraber barajlardaki doluluk oranı hayati bir önem kazanıyor.

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İstanbul'da barajların doluluk oranları. İSKİ son verileri açıkladı 3

Geçtiğimiz aylarda yaşanan yağışlı havalar ile beraber barajlarını epey bir dolduran İstanbul’da ortalama doluluk oranı geçtiğimiz haftaya kadar yüzde 80 seviyesinin üzerine çıkmıştı.

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İstanbul'da barajların doluluk oranları. İSKİ son verileri açıkladı 4

1 haftayı aşkın bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve gölgede dahi bunaltıcı bir havaya sahip olan İstanbul’da, İSKİ’nin yaptığı son değerlendirmelere göre barajların ortalama doluluk oranı yüzde 76,93 olarak ölçüldü.

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İstanbul'da barajların doluluk oranları. İSKİ son verileri açıkladı 5

İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranları incelendiğinde su seviyesi en yüksek olan baraj yüzde 90,19 ile Ömerli barajı oldu. En düşük su seviyesine sahip olan baraj ise yüzde 31,75 ile Istrancalar barajı oldu.

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İstanbul'da barajların doluluk oranları. İSKİ son verileri açıkladı 6

9 HAZİRAN BARAJ DOLULUK ORANI

20 milyon insana su sağlayan 10 barajın ortalaması yüzde 76,93 olarak ölçüldü. İstanbul barajlarının doluluk oranları ise şu şekilde:

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İstanbul'da barajların doluluk oranları. İSKİ son verileri açıkladı 7

Ömerli Barajı: %90,19

Darlık Barajı: %74,96

Elmalı Barajı: %78,92

Terkos Barajı: %86,75

Alibey Barajı: %47,83

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İstanbul'da barajların doluluk oranları. İSKİ son verileri açıkladı 8

Büyükçekmece Barajı: %71,8

Sazlıdere Barajı: %59,68

Istrancalar Barajı: %31,75

Kazandere Barajı: %69,14

Pabuçdere Barajı: %68,12

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