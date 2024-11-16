İstanbul'da Barış Boyun suç örgütüne operasyon: 9 kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA
İstanbul'da Barış Boyun suç örgütüne operasyon: 9 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da Barış Boyun organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde tutuklu olan Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bulgulara ulaşıldı.

Soruşturmada, Şişli'de bir oto yıkamacının yağmalanması, Bağcılar'da oto galerinin yağma amacıyla tehdit edilmesi, Esenyurt'ta E.K. adlı kişiye ait otomobilin kundaklanması ve Pendik'te iş yeri sahibi M.M.N.A'nın yağmalanması eylemlerinin örgüt üyeleri tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Tespit edilen 15 şüpheliden 2'sinin yurt dışında, 2'sinin ise cezaevinde olduğu belirlenirken, polis ekiplerince 11 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 1'i 18 yaşından küçük 9 zanlı gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda biri ruhsatsız 3 tabanca, pompalı tüfek, 2 balistik çelik yelek ve 309 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Son Haberler
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 12 bin yeni polis alınacak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 12 bin yeni polis alınacak
Yolda kalan araç motosikletle çekildi
Yolda kalan araç motosikletle çekildi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Brezilya yolcusu
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Brezilya yolcusu
Milli Takım'ın eski yıldızı Tayfur Havutçu yoğun bakımda
Milli Takım'ın eski yıldızı Tayfur Havutçu yoğun bakımda
ABD'de "tatil sezonu" harcamalarında rekor bekleniyor
ABD'de "tatil sezonu" harcamalarında rekor bekleniyor